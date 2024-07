Laura Madrueño lleva casi medio año en Honduras. La presentadora ha encadenado la edición 'All Stars' con los más de 100 días que duró 'Supervivientes'. Se ha convertido en una hondureña más y como ellos, está sufriendo en primera persona las consecuencias del huracán Beryl.

En la pasada gala con Jorge Javier Vázquez, la presentadora se vio obligada a macharse del directo después de sufrir un ataque de tos que le impedía hablar durante la presentación de una prueba. El presentador se tuvo que poner al frente y cuando parecía que ella estaba mejor, no pudo seguir.

Unas horas después del percance la presentadora ha compartido la última hora sobre su estado de salud en su perfil de Instagram. "¡Saliendo del hospital con buenos resultados!", comenzó diciendo. "Llevo dos días en cama recuperándome para estar con todos vosotros esta noche y mañana con el especial que tenemos preparado. No sabéis cuánto siento haber tenido que abandonar la gala del jueves, pero la bronquitis no me dejó continuar el directo."

"Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño y apoyo incondicional", terminó diciendo y anunciando que esperaba poder estar presente en la gala y así lo hizo. Parece que la presentadora ya se encuentra mejor y este lunes pudimos volver a verla junto a Jorge Javier.

Las condiciones de Honduras no son fáciles y esta no es la primera vez que Laura Madrueño sufre un percance de salud. En el mes de abril, las altas temperaturas provocaron que sufriera un mareo en pleno directo.