El paso de Sofía Suescun por 'Supervivientes: All Stars' no está siendo nada fácil. A la mala relación con algunos de sus compañeros tiene que sumar también el tiempo al que se están enfrentando a causa del huracán Beryl. Su estancia en Honduras está muy ajetreada como también parece que lo está su vida familiar en España.

La relación entre su novio Kiko y su madre Maite no está pasando un buen momento y la situación ha salido a la luz en el último programa de 'Supervivientes: All Stars' a causa de una pregunta de Sandra Barneda. "Hoy vienes solo", le dijo. Kiko respondió con sinceridad: "Muchos pensaban que estaba preparado".

"Pasé lo que pasé entre Maite y yo lo vamos a solucionar en casa por el bien de Sofía. No vamos a ir a ningún plató por dinero a airear trapos sucios", dejó claro confirmando que entre Maite y él no hay una buena relación.

"O sea, que ya estás diciendo que pasa algo", apuntó Carmen Borrego. "Lleva pasando desde que nos conocemos, ya sabemos cómo es Maite y cómo soy yo", confesó. "Quiero a Sofía tal y como es, valora mucho a su madre y yo lo acepto. Maite está ahí y no pasa nada".

"Es la primera vez que se ausenta tanto tiempo, es verdad que cuando se va tres o cuatro días la convivencia es difícil. Es verdad que somos una familia un tanto peculiar y si nos pusieran una cámara 24 horas alucinarían. Todos tenemos nuestras cosas, no es un camino de rosas, tenemos mucho carácter".

"Yo no tengo problema en coincidir con ella, de hecho hemos vuelto a coincidir en casa y no tenemos ningún problema". Sin embargo, Carmen Borrego no quedó convencida, y menos después de ver el vídeo de felicitación de cumpleaños para Sofía: "No podía ser más fingido, más frío imposible". "Lo hicimos por Sofía y gracias a ello ganó la prueba de líder, así que encantado", zanjó Kiko.