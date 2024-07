Ha conseguido convertirse en uno de los programas de la televisión de culto. De hecho se podría decir que es casi uno de los pocos que sigue rindiendo en Telecinco en términos de audiencia como lo hacían en el pasado otros formatos relacionados con el famoseo. Supervivientes, presentado cada semana en su gala principal por Jorge Javier Vázquez, sigue siendo el emblema de la principal cadena de Mediaset España.

Tanto es así que justo cuando acababa la edición de este año (hace varias semanas), la productora encargada de dar de paso este programa decidió que este año necesitaba un refuerzo y comenzó una segunda edición pegada a la primera pero con un pequeño cambio sobre la original: en este caso se trataba de juntar a famosos que ya hubieran participado en el reality de Telecinco y que, además, hubieran quedado en muy buenas posiciones. Es lo que se llamó el “All Stars” (algo así como “todas las estrellas” en su traducción al castellano.

El caso es que el programa empezó, como no podía ser de otra manera, rodeado de polémica. Y lo hizo porque durante su primera gala conducida por Jorge Javier Vázquez los espectadores no pudieron disfrutar demasiado del espectáculo. No en vano para seguir con la final de la anterior edición a la productora y a la cadena no se les ocurrió otra cosa que poner el programa a continuación por lo que empezó de madrugada y acabó a las tantas.

Lo cierto es que una vez empezada la edición las polémicas siguieron. Y lo hicieron por la presencia de Olga Moreno, la exmujer de Antonio David Flores. Fue ella precisamente el objeto de todas las críticas. Pero no solo ella. Una simple opinión en Twitter ha vuelto a desatar todas las polémicas y a inundar la red con cientos de comentarios.

El tuit lo protagonizó Adara Molinero, que es otra concursante de programas de este tipo muy conocidos. De hecho se hizo famosa por su participación en Gran Hermano. Fue allí donde consiguió importantes cotas de popularidad que ahora parece ir perdiendo cuando hace unos días en Twitter apoyó a Olga Moreno para que no saliera expulsada. “Se os está yendo la cabeza”, echó en cara al público que la sigue en redes sociales y que fue muy crítico con ese apoyo explícito.

De hecho Adara acabó haciendo un hilo en Twitter resaltando la realidad de Supervivientes: un programa que “no es más que un concurso” pero que mucha gente se lleva al extremo de convertirlo en algo casi personal.