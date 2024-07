La noticia de la semana ha sido la del embarazo de Anabel Pantoja. La revista Lecturas ha adelantado en redes sociales la exclusiva de la sobrina de Isabel Pantoja. Después de los rumores de supuestas infidelidades y separaciones con su pareja, la influencer a comunicado que está embarazada desde hace cuatro meses. Las sospechas ya se ceñían sobre ella en los últimos tiempos y la barriga ya estaba siendo difícil de ocultar.

"Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", declaraba en la entrevista Anabel, emocionada por el reto que supone afrontar un embarazo y la futura maternidad.

La gran mayoría de los programas del corazón se han hecho eco de la noticia, incluyendo el que está siendo la gran referencia 'Ni que fuéramos Shhh'. Los colaboradores de TEN felicitaron a la futura madre y le desearon el mejor de los embarazos. Pero como no podía ser de otra manera, no todo iban a ser buenas palabras para Anabel, Kiko ya se encargó rápidamente en dejar clara su postura.

"Los primeros frutos del bebé"

"El bebé ya empieza a dar sus primeros frutos con una exclusiva", picaba Kiko, dando a entender que la influencer estaba monetizando su embarazo. Ante este comentario, sus compañeros reaccionaron sorprendidos por la negatividad de Kiko que explicó que la sobrina de Isabel Pantoja, "se ha portado muy mal conmigo".

"La gente cuando nos vamos de la tele se cree que no vamos a volver. Yo tenía muy bien rollo con Anabel. Te felicito por el embarazo pero te portaste muy mal conmigo. Aunque nos hayamos dado caña siempre hemos tenido muy buen rollo. Pero en la primera entrevista que da cuando estábamos en Miami y nos acababan de echar de la cadena de enfrente dice que Kiko Matamoros y yo habíamos sido las personas que más daño le habían hecho. De verdad hay que tener un poquito de cara", fue la explicación del colaborador.

Belén Esteban, gran amiga de Anabel, quiso rebajar la tensión en el plató, buscando un acercamiento entre ambas partes. 'A veces metes la pata'', excusaba Belén, consciente de que la actitud de su amiga con Kiko Matamoros y Kiko Hernández no había sido la mejor del mundo. ''Pues que pida ella perdón también, a ver si solo tiene que pedir perdón Marta Riesco. Me he llevado muy bien con esta mujer y ha esperado a no estar para hacerlo", sentenció el colaborador.