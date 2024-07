Los espectadores de 'Espejo Público' han presenciado un susto protagonizado por parte de una de sus colaboradoras habituales. Pilar Vidal ha tenido que ser atendida por el servicio médico de las instalaciones de Atresmedia después de que se sintiese en indispuesta en el programa matinal de Antena 3.

Tal y como comentaron algunos de los colaboradores del espacio presentado por Susanna Griso, la periodista sufrió una subida de tensión antes de que entrase en el plató, motivo por el que tuvo que ser asistida por los médicos.

"Tengo que dar las gracias al servicio médico, que es maravilloso, y a todos los compañeros. Ha sido un sustillo, pero ya estoy bien", comentó Vidal tras ser preguntada por Gemma López sobre cómo se encontraba tras este percance.

Solo instantes después, Vidal le explicó a Susanna Griso qué le había pasado. "Me he mareado un poco. Cuando he llegado tenía la tensión alta". empezó diciendo la colaboradora de 'Espejo Público'.

"Solo he desayunado un café. Anoche me fui a dormir pronto, pero llevo unas semanas de mucho tute, de dormir muy pocas horas. Me he mareado un poco, pero ya fenomenal", contestó la comunicadora después de ser preguntada por la propia Griso si había desayunado en la mañana de este jueves.