Hace unas semanas que Óscar Díaz se llevó el bote de 'Pasapalabra' con un premio de casi dos millones de euros. El madrileño se sumó así al elenco de vencedores del rosco tras vencer a Moisés Laguardia, con el que había compartido un sinfín de ediciones.

De esta forma, Óscar Díaz pasó a tener el "bendito problema" de decidir en qué invertiría el dinero, algo que, bien gestionado, solucionará su vida para siempre.

Sin embargo, por todos son conocidos los casos de grandes premiados que han terminado en la ruina, como ha ocurrido incluso con otros concursantes del programa. No obstante, no suele ser lo habitual y muchos aprovechan su dinero para reinvertirlo o administrarlo de una forma que haga su vida mucho más cómoda.

César Garrido, de raparse la cabeza y ayudar a su madre a 'vivir de las rentas'

Recientemente, otro concursante y ganador concedió una entrevista a 'El Español'. Se trataba de César Garrido, un concursante que en 2012 se llevó un bote de 1.524.000 euros. El concursante prometió raparse la cabeza y cumplió su palabra. Además, en una emotiva escena, llamó a su madre para asegurarle que la vida de ambos cambiaría. "Me dejas sin respiración", le respondió ella.

Ahora, afirma haber administrado su dinero lo suficientemente bien como para no haber vuelto a trabajar: "Me ha permitido llevar una vida más cómoda y tranquila. Me encontraba en situación de excedencia (diplomado en Magisterio y licenciado en Publicidad. Tras ejercer durante una década como profesor especializado en la enseñanza del inglés, trabajaba como periodista de Cultura y Deportes en un diario digital de su ciudad hasta que se llevó el premio) que pude mantener gracias al dinero ganado".