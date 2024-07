Carlos Navarro, más conocido como "El Yoyas", fue detenido el pasado 26 de junio tras 19 meses fugado de la justicia. Desde entonces lleva ingresado en una prisión de Barcelona, y ya ha concedido sus primeras declaraciones públicas a un programa de televisión. Ha sido 'TardeAR' quien, a través de carta, se ha puesto en contacto con él, y el encarcelado no ha dudado en responder.

En la carta, Navarro explica, sobre el tiempo que pasará en prisión, que "aún es pronto para saber cómo estaré aquí porque la condena es elevada. He hablado con el psicólogo y la asistenta social y me decían que lo mío era para un tercer grado directo, pero claro, si hubiera entrado el primer día".

Además, dentro de esta misiva que ha mandado a Telecinco, Carlos también ha hablado de los menores que comparte con Fayna: "Yo en 2017 tenía a mis hijos que cuando me decían de hacer actividades, no podía. La depresión no me dejaba actuar, y con esta condena y quitándome la patria potestad, yo doy por perdida la relación con mis hijos".

Finalmente, el condenado por maltrato ha afirmado que "Fayna les quitó los teléfonos para que no hablara con ellos ni los escuchara hasta noviembre de 2020, fecha del juicio. Ahora ya no me esperan, y creo que nunca me esperarán, ese es el desgarro. Eso sí, tengo apoyo de mi familia y sin ellos, lo demás no importa".

El programa de las tardes de Telecinco ha recibido bastantes críticas en redes debido a esto, ya que consideran que no debería darse voz a un maltratador en una de las televisiones más vistas del país. Se tratan de las mismas críticas que hubo hace ya un tiempo, cuando Carlos concedió una entrevista al periódico El Mundo.