El reencuentro entre Adara y Bosco en 'Supervivientes: All Stars' era uno de los más esperados de la edición. La pareja comenzó su relación en la edición de 'Supervivientes 2023' y tras unos meses juntos, decidieron emprender caminos por separado.

A pesar de su ruptura los dos se guardan mucho cariño y así lo han demostrado durante los días que han compartido en Honduras. El sobrino de Pocholo ha sido uno de los grandes apoyos de Adara, a la que esta edición de leyendas se le hizo muy cuesta arriba.

A su ansiedad por verse de nuevo en Honduras tuvo que sumar una reacción alérgica que la dejo totalmente desfigurada y por lo que tuvo que ser evacuada. Jorge Javier Vázquez ha querido recalcar que Bosco ha sido el "mejor" apoyo para Adara durante el concurso y se interesaba por saber más de los sentimientos que tiene actualmente por ella.

"Estoy enamorado de Adara desde el día que la conocí y lo estaré hasta que me muera", sorprendió confesando dejando a todos sin palabras.

"Con perdón de Álex, el novio de Adara, ¿crees que lo vuestro se podría llegar a repetir?", preguntó Jorge. "Honestamente, estos días he podido ver a Adara y la veo tan feliz y tan estupenda que nunca me perdonaría estropear algo tan especial", dijo él.

Bosco también quiso compartir los motivo de su ruptura y entonó el mea culpa. "No le presté tanta atención como debería", reveló. "Me dediqué a ir a ver a mis amigos y todo, no miraba el móvil...”, confesó. Me enamoré mucho más de ella cuando vi cómo cuidaba a su hijo, es una madraza. Yo le tengo un cariño especial."

"Lo dejamos y se empeñó en gastar el premio en mandarme orquídeas a casa. Llevábamos vidas diferentes, pero realmente no me había hecho nada", dijo finalmente Adara.