Olga Moreno no lo está pasando bien en 'Supervivientes: All Stars'. La exmujer de Antonio David Flores puso rumbo a Honduras a los pocos días de perder a su madre y la situación le está sobrepasando. Ella misma confesó que no está viviendo la experiencia como debería y que no consigue integrarse.

"Tengo más miedo a todo. No me adapto. Lo que pasa es que la cabeza la tengo allí", confesó en la última gala. "No estoy integrada, pero no por ellos, sino por mí. Se me ha hecho muy grande. No me costaba hacer las pruebas, pescar, hacer fuego... no me costaba antes nada y ahora es como un mundo. No me veo con las mismas fuerzas" ha explicado totalmente hundida, asegurando que "ha sido un mal momento venir".

"Me cuesta tragarlo todo, tengo mi cabeza fuera, no me gusta llorar delante de nadie. Ha sido todo en muy poco tiempo y creo que no debería de haber venido" confesaba entre lágrimas. La situación se le habría complicado y su salida podría estar más cerca de lo que parece.

La concursante está nominada esta semana, pero si los espectadores no deciden que sea ella quien salga del concurso, su adiós a 'Supervivientes: All Stars' podría producirse igual, tal y como ha desvelado el paparazzi Diego Arrabal en su canal de Youtube.

"Si no sale este jueves, yo creo que no va a aguantar, según me dice mi fuente de Honduras", aseguró anunciando que tiene un contacto en el programa. "Tengo información de primera mano y ojalá Olga siga y gane el concurso, pero no va a ser así. O sale expulsada o no va a poder seguir", reveló dando a entender que Olga Moreno podría abandonar.