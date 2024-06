La futura paternidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sigue dando mucho de que hablar. La pareja decidió comunicar la noticia a través de una exclusiva en una revista, algo que les ha costado duras críticas porque los dos siempre se han mostrado muy celosos de su intimidad.

La hija de Terelu se ha mostrado siempre como una colaboradora que no habla de su vida personal y verla junto a su pareja en la portada de una revista es algo que ha confundido a muchos. Todos los programas de televisión se han pronunciado al respecto, sobre todo después de ver la actitud de ambos con la prensa.

'Ni que fuéramos' se ha pronunciado sobre este tema después del sonado encuentro de Marta Riesco con Carlo Costanzia a las puertas de su casa y, aunque tratando de entenderles, Belén Esteban ha criticado su comportamiento.

"Yo es verdad que muchas veces con la prensa no me he comportado bien, pero he sido consciente que cuando he dado una exclusiva o me he hecho un 'Deluxe' cobrando, que era el centro de la atención. Carlo, hace nada, salió vuestra exclusiva, no sé de qué vais... Tenéis que asumir lo que habéis hecho, que entiendo que estés cansado, que entiendo que es agotador, pero es que es lo que hay", dijo la princesa del pueblo.

"Terelu no puede estar contenta, porque ayer estuvo Alejandra como siempre, súper prepotente, qué se pensaba... Alejandra no pasa nada por vender la exclusiva del embarazo, lo hemos hecho muchos, pero se hace y lo honesto es que digáis que lo hacéis por dinero."

"Es más, a Carlo este viernes le propusieron estar en el programa de '¡De viernes!', en el que pagan muy, muy bien, pero ha pedido tanto dinero que este viernes no va, si no cierran los que tienen que cerrar la oferta", espetó entonces Belén.

"Alejandra vas a trabajar en '¡De viernes!' de colaboradora, porque eres el personaje del momento, porque sino no te hubieran llamado, pero entiendo que son listos. Quieren verte con la tripita, embarazada, dando a luz, el bautizo...", reveló sacando a la luz los posibles planes de la cadena para ella.