Alejandra Rubio ha regresado este martes a 'Así es la vida'. La colaboradora se ha sentado en el programa en el que trabaja para hablar por fin sobre su maternidad y la exclusiva sobre su embarazo que tanto ha dado que hablar durante estos días.

"No lo he hecho por dinero", comenzó explicando. "Nunca he vendido mi vida en exclusivas. No voy a vivir de las exclusivas porque no lo he hecho nunca. Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque yo la tripa y el hijo no me lo puedo meter por la manga. Todo lo que podemos ocultar lo hacemos... lo quería hacer de una forma bonita", aseguró.

"Le van a sacar la puntilla todos. Es una noticia mía que iba a salir igual. Todo lo que pueda ocultar lo hago. La gente igual desde sus casas no me entiende. No me representa lo que se cuenta de mí, porque nunca he dejado tampoco que se me conozca", aseguró.

"Me avergüenzo de mis propios compañeros. No se pueden decir esas cosas en televisión. Hay que tener cuidado, obviamente. Todo por tener más audiencia, generar más morbo, tener más audiencia... qué pena. No he hecho nada malo, nada indigno. Han llegado a decir que me pienso que ser madre es como tener un perro. ¡¿Pero qué os pasa en la cabeza?! Sinceramente, me da igual lo que piensen porque es gente que no significa nada en mi vida. Lo único que digo es que me da pena que demos esta imagen públicamente", sentenció sobre lo que habían estado diciendo sus compañeros de cadena durante su ausencia.

Poco después de su intervención en 'Vamos a ver', Ana Rosa y los colaboradores de 'TardeAR' analizaron las palabras de la hija de Terelu y criticaron con dureza su actitud durante la entrevista.

"Ha repartido a diestro y siniestro", anunció Ana Rosa antes de ver las contestaciones a Alessandro Lequio, a Alexia Rivas y a los colaboradores de su programa y el de Joaquín Prat.

"A Alejandra hay que recordarla que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo que ella ha dicho de otros. Y que esto es el show business, ya está, relájate", le dijo Ana Rosa Quintana