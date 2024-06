'Supervivientes: All Stars' arrancó anoche en Telecinco. Jorge Javier se puso al frente de la edición más extrema del concurso en el que diez famosos que hicieron historia en el programa regresaron a Honduras para vivir la experiencia por segunda vez.

Bosco Blach, Alejandro Nieto, Olga Moreno, Jorge Pérez, Sofía Suescun y Abraham García, Adara Molinero, Marta Peñate, Lola Mencía y Logan Sampedro pisaron de nuevo las playas que les vieron ganar o quedarse a las puertas de la final, esta vez, para llevarse un premio de 50.000 euros.

La mayoría de ellos mostraron su entusiasmo por arrancar una aventura que llevaban días tocando con los dedos en un hotel de Honduras. Unos días antes, los concursantes pusieron rumbo a su próxima aventura para ir compartiendo peñas pinceladas de lo que iban a ofrecer en esta segunda oportunidad.

Las redes sociales de 'Supervivientes' fueron compartiendo contenidos en los que, por ejemplo, los concursantes desvelaban el contenido de su maleta. Una de las que más llamó la atención fue la de Sofía Suescun.

"Voy a enseñaros lo que me he traído. Arrancamos con lo más útil en todo el concurso, un súper cojín multicolor para recordar la vida tan maravillosa que tengo fuera llena de color", comenzó diciendo. "Toda mi colección de bikinis, que muchos ya sabéis de los que os hablo, pues me he traído todos, sobre todo la lista que Kiko me ayudó a coger, leopardo, el de la piedra. Todos están aquí."

La sorpresa llegó cuando Sofía Saco de su bolsa una máscara. "Soy una persona muy precavida y no quiero irme con otra nariz. Tengo que cuidarme esta joya. Así que no os penséis que por haberme operado la nariz voy a ser más sensible o me podrían ganar algunas pruebas por estar preocupada. Ni de coña. Con esto, a la guerra chavales", confesó.

La influencer se sometió hace unos meses a una rinoplastia y ha querido asegurarse de que no le dará ningún problema en niguna de las pruebas.