Aunque apenas llevan una semana en Honduras, los ánimos de los concursantes de 'Supervivientes: All Stars' ya están muy caldeados. Los supervivientes ya han protagonizado algún que otro enfrentamiento en sus primeros días en la isla y las dificultades a las que se enfrentan en esta edición de leyendas les tienen al límite.

Los diez concursantes tiene que demostrar sus dotes como supervivientes con más dificultades que en las ediciones que participaron, por eso, cualquier ventaja sobre alguno de sus compañeros se convierte en motivo de reproche o disputa y eso es lo que le ha ocurrido a Adara.

La madrileña estuvo 3 días fuera mientas se pensaba si finalmente quería participar en el concurso. Un retiro en el que estuvo disfrutando de todas las comodidades y que sus compañeros no han visto con muy buenos ojos porque lo consideran una ventaja.

Esto ha sido motivo de disputa en la última gala de 'Supervivientes: All Stars' provocando que Marta Peñate mostrara su descontento con el programa.

Cuando Jorge Javier Vázquez trataba de calmar los ánimos recordando a los espectadores y a los participantes que la llegada de Adara tampoco había sido tan tardía como para tener una gran ventaja, la canaria manifestó su descontento con la decisión.

"Llegó 3 días más tarde y son 3 días en los que ha comido, ha tenido una cama, ha hecho popó en una vasija... Yo no he podido dormir, me han picado los mosquitos y, perdón, Jorge, sí hay diferencias. No tengo nada en contra de ella, pero 3 días aquí son una mierda. ¿Es justo que hiciera la prueba de líder después de desayunar?”, preguntó.

Después de un tenso enfrentamiento Marta Peñate y Adara Molinero consiguieron firmar una tregua con un fuerte abrazo que solamente el tiempo dirá si durará.