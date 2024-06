La decisión de Terelu Campos de contar el embarazo de su hija en una entrevista exclusiva en Telecinco no sentó demasiado bien a sus compañeros de TVE. La periodista Pepa Jiménez no dudó en cargar con dureza contra su compañera de 'Mañaneros' por su decisión.

"Yo pensé que Terelu iba a venir aquí a contárnoslo, a contarnos que está feliz porque es una gran noticia que va a ser abuela, pues no, aquí no va a venir. A esta casa no viene a contar nada, ¿por qué? Porque lo ha vendido. Porque vendió también cuando su sobrino hizo una exclusiva poniendo mal a su madre. Y porque le han encontrado la facilidad del dinero fácil", espetó la periodista.

"Luego no te quejes cuando te siguen o cuando decimos algo que no nos gusta. ¿Aquí vale todo? Pues que haga lo que quiera, que venda su vida, que venda la vida de su nieto. Me da igual: pero luego que se atenga a las consecuencias”, le soltó ante su decisión de contar en 'De viernes' todo lo que había ocurrido.

Esta decisión parece haberle costado su puesto de trabajo o al menos así lo han dado a entender en 'Ni que fuéramos'. El programa de TEN ha dejado caer que en TVE estarían cabreados con Terelu Campos por traicionarles.

Según han destapado, parece que su puesto en ‘D Corazón’ no peligra, pero la duda ahora está puesta en su trabajo en ‘Mañaneros’.

"Yo dije que TVE, yendo Terelu a Mediaset, la echarían. Me sorprendió", comentó Belén Esteban. "En ‘Mañaneros’ estaban cabreados como una moto porque Jaime Cantizano y los compañeros se pronunciaron en directo", añadía por su lado María Patiño.

"Lo que no puede ser es que yo esté trabajando aquí y pase algo de mi vida y te diga ‘mira, de este tema no voy a hablar’. Y luego te enteres de que me ha contratado la cadena de enfrente. Pero la culpa la tiene RTVE. ¿Por qué no la echan? A tomar por culo", añadió Kiko Matamoros.

La clave la dio Lydia Lozano. La periodista también es colaboradora de 'Mañaneros' y tiene información de primero mano sobre lo que puede ocurrir con su compañera. "Lo que sé es que estaba todo en interrogación", desveló. "Me han dicho que si mañana no va a ‘Mañaneros’ es porque el miércoles sale una portada", terminó diciendo.