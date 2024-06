Desde que se apartó de la pequeña pantalla, Rocío Flores se ha convertido en toda una influencer. Sus redes sociales son ahora un portal en el que comparte consejo, moda y su estilo de vida. Poco deja ver de su vida privada, pero de vez en cuando se abre con sus seguidores y hace confesiones de lo más personales para que la conozcan un poco más.

Pocas cosas más humanas que la adicción. Y eso es lo que ha confesado Rocío Flores a través de sus redes sociales. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha confesado a sus seguidores cuál es su perdición.

Rocío Flores lleva siendo un personaje mediático desde que nació. Ser nieta de Rocío Jurado es lo que tiene. Desde muy pequeñita ha salido en revistas y en programas del corazón.

Tras su mayoría de edad, Rocío Flores no rechazó el foco mediático. De hecho, se podría decir que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha sacado partido de su genealogía, algo que ella misma ha reconocido en más de una ocasión.

Hoy en día se ha labrado una sólida carrera como "influencer". Tanto, que se ha convertido en un auténtico imán para algunas marcas. Y no es para menos, pues cuenta con más de 700.000 seguidores solo en su cuenta oficial de Instagram. Además, Rocío Flores lleva tiempo colaborando como tertuliana en diversos programas de televisión.

La televisiva ha sorprendido a sus seguidores al hacer pública una íntima confesión. Su gran adicción, que no es otra que los nachos del Vips. "La mejor salsa de queso del mundo", aseguraba en una historia de Instagram en la que salía con una ración de ellos.

Rocío Flores amplia la familia

Rocío Flores y su novio Manuel Bedmar han decidido ampliar la familia. La pareja, que se ha alejado por completo de la televisión y disfruta de su amor con gran discreción, ha decidido romper su hermetismo y ha querido comunicar a los cuatro vientos que son uno más en casa.

"Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel. Estoy en una nube ahora mismo, me siento súper feliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobrina perruna. Bienvenida a casa, Roma", terminaba diciendo anunciando la llegada de su perrita.