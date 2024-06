'El Hormiguero' arrancó la semana con la sorprendente visita de Leticia Sabater. El programa de Pablo Motos recibió a la artista para hablar de su larga trayectoria profesional y de la gira de verano que prepara con sus hits.

Nada más entrar en plató, Leticia Sabater generó el caos absoluto provocando que Pablo Motos tuviera que pararle los pies es más de una ocasión por lo que estaba ocurriendo.

"¡Que levante la mano quién no se ha criado en mis pechos!", gritó, dirigiéndose al público presente en el plató mientras el programa pinchaba una de sus canciones y ella terminaba subida a la mesa ante la atónita mirada de Pablo Motos. "Leticia que la mesa no aguanta", le dijo él.

Después el presentador quiso saber la razón por la que la cantante se había sometido a una himenoplastia. Una pregunta que provocó el descontrol absoluto. "Yo tenía un problema, que no me entraban cuando eran muy grandes", espetó. "Yo ya he dejado a varios novios por tenerla muy grande. Tuve que ir ahí porque si un tío me encanta no puedes porque te destroza. Ahora todos los artefactos viriles me caben."

"De todas las respuestas que me ibas a dar, la que menos esperaba era esta", aseguró Motos. "Tengo la sospecha de que el programa se me ha ido de las manos", añadió el presentador. "¿Eres consciente de que esto se emite no?" "También soy consciente de que el sexo es normal, chico. Adán y Eva lo hicieron y nosotros les seguimos", respondió ella.

A pesar del desmadre, hubo un momento en el que Pablo Motos pudo reconducir la entrevista y Leticia Sabater mostró su faceta más vulnerable y destapó uno de los episodios más duros de su vida.

"En el colegio me han insultado mucho y te dicen de todo. Los niños fueron muy crueles. He sufrido mucho, sinceramente. Hasta los 13 años sufrí muchísimo, día tras día. Más adelante, un buen día me cogieron para un concierto de Luis Miguel, para un programa en Madrid, y él dijo que me quería para toda la gira. Mis padres me dijeron que ni hablar, y ahí es cuando quise ser artista. De ahí vino ese afán por superarme en todo lo que hiciera y que hubiera alguien que me admirara, porque en ese momento mi familia no estaba orgullosa de mí", relató.