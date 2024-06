Jorge Javier ha vuelto a Telecinco por todo lo alto. Después de un parón y el fracaso de 'Cuentos chinos', el presentador se puso al frente de una de las ediciones de 'Supervivientes' más exitosas. Ahora también está al frente de la edición 'All Stars' y de dos nuevos programas que se estrenarán próximamente en la cadena.

Para presentar la gala del domingo de 'Supervivientes: All Stars', Jorge Javier visitó el programa de Emma García. El presentador se dejó ver por el plató de 'Fiesta' donde protagonizó un comentado tira y afloja con la presentadora.

"Jorge no encabrones, te digo una cosa a la directora y a la presentadora", le decía Emma García mientras él la cogía del brazo para evitar que le llevara al plató."Es que soy muy supersticioso y no quiero entrar antes, ¿por qué sabes lo que va a suceder ahí no?", le reconocía el presentador.

"Te voy a decir una cosa, eres un tocapelotas", le espetaba la vasca. "Oye, tocapelotas no, vamos a poner las cosas en su sitio", le replicaba él. "Ahora no quiero que entre", decía ella a la dirección del programa mientras Jorge le comentaba que prefería aparecer con un mejor atuendo.

"A mí me hace ilusión enseñarte el plató, pero no quiero que sea una obligación. ¿Tienes dos segundos para que te dé un paseo por allí?", le preguntaba ella ante que de ambos entraran juntos en el espacio de 'Fiesta', que estrenaba plató.

"Oye, a ver cuando me llevas tú a visitar todos tus platós que tienes un montón", le soltaba Emma. "De todas formas te digo una cosa, de la noche a la mañana te los quitan o sea que…", decía Jorge Javier con sorna haciendo referencia a la cancelación de algunos de sus programas.