'Supervivientes: All Stars' arrancó el pasado jueves en Telecinco. Jorge Javier se puso al frente de la edición más extrema del concurso en el que diez famosos que hicieron historia en el programa regresaron a Honduras para vivir la experiencia por segunda vez.

Bosco Blach, Alejandro Nieto, Olga Moreno, Jorge Pérez, Sofía Suescun y Abraham García, Adara Molinero, Marta Peñate, Lola Mencía y Logan Sampedro pisaron de nuevo las playas que les vieron ganar o quedarse a las puertas de la final, esta vez, para llevarse un premio de 50.000 euros.

Como es habitual en las primeras galas del programa, la noche arrancó con los míticos saltos del helicóptero y con un abandono que nadie vio venir. Antes de que los concursantes arrancaran la aventura, Adara Molinero sufrió un bajón anímico.

"Venía con mucha ilusión y me está superando. Tengo miedo y estoy entrando en pánico. Hace muy poco que he estado aquí y siento que no me he recuperado psicológicamente", anunció la concursante negándose a saltar del helicóptero.

Viendo el ataque de ansiedad por el que estaba pasando, Jorge Javier la animó a tomarse unos días de reflexión para decidir si quería continuar en el concurso y este domingo era el momento de compartir que quería hacer finalmente.

"Lo tengo claro. Por un lado, he pensado que este puede ser mi último reality porque ya solo hago grandes cosas que me ilusionen y por ahora no hay nada más. Por otro lado, por todas personas que me quieren y me apoyan, voy a intentarlo", le dijo a Jorge Javier en la gala de este domingo y anunciando que se suma a la aventura con el resto de sus compañeros.