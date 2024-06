'Supervivientes: All Stars' arrancó anoche en Telecinco. Jorge Javier se puso al frente de la edición más extrema del concurso en el que diez famosos que hicieron historia en el programa regresaron a Honduras para vivir la experiencia por segunda vez.

Bosco Blach, Alejandro Nieto, Olga Moreno, Jorge Pérez, Sofía Suescun y Abraham García, Adara Molinero, Marta Peñate, Lola Mencía y Logan Sampedro pisaron de nuevo las playas que les vieron ganar o quedarse a las puertas de la final, esta vez, para llevarse un premio de 50.000 euros.

Como es habitual en las primeras galas del programa, la noche arrancó con los míticos saltos del helicóptero, pero antes de que los concursantes se pusieran en marcha, Jorge Javier conectó con ellos para conocer sus primeras impresiones. El presentador se dirigió a cada uno de ellos y cuando llegó a Olga Moreno, la tensión se podía cortar con un cuchillo.

La relación de Jorge Javier y Olga Moreno ha estado marcada por los ataques y las tiranteces. De hecho, se llegó a decir que la exmujer de Antonio David llegó a vetar al presentador durante su paso por Telecinco tras 'Supervivientes'. Una mala relación que se hizo evidente en la gala de anoche.

"En algún momento tendremos que romper el hielo. Olga, buenas noches", le dijo Jorge Javier. "Buenas noches a todos", respondió cortante ella. Bueno, y a mí también, ¿no?", le preguntó sin obtener respuesta, por lo que el conductor volvió a insistir. "A mí también, supongo, si ¿no?". "Si a todos, por supuesto", espetó seca.

"Al contrario de todos con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas de que empecemos", respondió sobre como se encontraba en sus primeras horas en Honduras. "¿Estás un poco seria o son impresiones mías?", reseñó Jorge Javier.

"No, no, qué va. Seria no puedo estar al lado de Marta. Es imposible. No, no. Estoy bien, lo que pasa es que está lloviendo cada vez más", aseguró, por lo que Jorge Javier prefirió hablar con Abraham García, otro de los concursantes con el que se mostró mucho más cercano.