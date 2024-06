'Supervivientes: All Stars' arrancó anoche en Telecinco. Jorge Javier se puso al frente de la edición más extrema del concurso en el que diez famosos que hicieron historia en el programa regresaron a Honduras para vivir la experiencia por segunda vez.

Bosco Blach, Alejandro Nieto, Olga Moreno, Jorge Pérez, Sofía Suescun y Abraham García, Adara Molinero, Marta Peñate, Lola Mencía y Logan Sampedro pisaron de nuevo las playas que les vieron ganar o quedarse a las puertas de la final, esta vez, para llevarse un premio de 50.000 euros.

Como es habitual en las primeras galas del programa, la noche arrancó con los míticos saltos del helicóptero y con un abandono que nadie vio venir. Antes de que los concursantes arrancaran la aventura, Adara Molinero sufrió un bajón anímico.

"Venía con mucha ilusión y me está superando. Tengo miedo y estoy entrando en pánico. Hace muy poco que he estado aquí y siento que no me he recuperado psicológicamente", dijo la concursante visiblemente afectada antes de abandonar el set acompañado por Olga Moreno.

"No puedo. Me da pánico, me da pánico", dijo entre lágrimas. "Lo pasé muy mal, pero muy mal, muy mal. Me he equivocado, la verdad. Me he equivocado viniendo", espetó dejando a todos sin palabras. "Tengo pánico. De verdad que no puedo. Perdóname pero no. Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez".

"Vamos a hacer una cosa. Nos ponemos en marcha y al llegar allí decides y si quieres abandonar, no hay ningún problema. Tú eres libre", le dijo Jorge Javier para intentar calmarla y animándola a subirse al helicóptero.

"No, pero no me tiro. Lo sé, venía con mucha ilusión, pero me ha pasado aquí. Ha sido ver esto, empezar a recordar mi edición, todos los sentimientos y no puedo. Me da pánico, tengo terror a pasarlo así de mal."

El programa le ha dado la posibilidad de hablar con su madre, pero no sirvió de nada. La concursante estaba convencida de que su paso por la edición 'All Stars' no tenía ni que arrancar. "Fue muy duro para mí, muy muy duro. Fue durísimo y me ha conectado con todo", dijo poco antes de confirmar así su adiós a la edición.