Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país. Lleva años trabajando en televisión ofreciendo todo tipo de recetas sencillas y económicas que cada día cautivan a un montón de espectadores. Pero no solo es su cocinado lo que cautiva a la audiencia. Su espontaneidad le ha convertido en uno de los chefs más queridos.

En todos sus programas comparte con sus seguidores todo tipo de anécdotas, chistes o reflexiones personales que en más de una ocasión, le ha vuelto viral. Y eso ha vuelto a ocurrir por lo que ocurrió en la última entrega del programa de Antena 3.

Mientras preparaba una lasaña, el cocinero quiso compartir con sus espectadores uno de sus últimos descubrimientos con un chiste salido de tono que no ha tardado en dar la vuelta a Internet. Ocurrió mientras explicaba el motivo por el que la gente llamaba "polla" al miembro viril masculino.

Hoy he aprendido otra que no sabía y os va a sorprender. A mí me ha sorprendido. La polla", empezó diciendo. "¿Sabéis por qué se llama la polla?", preguntó al aire. "La polla, sí. Somos mayores todos", repitió. "¡Se llama la polla porque está encima de los huevos!", soltó.

"Lo he aprendido hoy. Casi me voy de este mundo sin saber una cosa tan sencilla", dijo entre risas. "A mí también me ha llamado la atención. Ya sé que estáis en casa todos jiji jaja, pero también hay que echar unas risas."

El momento no tardó en viralizarse, pero solo está disponible en redes. En la web de Antena 3 lo han sido suprimido para agilizar la elaboración de la lasaña.