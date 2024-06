Belén Esteban y María Patiño se han pasado por 'Cita Doble', el pódcast de Nuria Roca y Juan del Val en 'Podimos' para presentar 'Ni que fuéramos'. Las colaboradoras han visitado al matrimonio para hablar de amistad y amor, pero fieles a su estilo, han hablado mucho de otras cosas y poco del tema a tratar.

La princesa del pueblo habló de nuevo de su frustrado salto a TVE como jurado de 'Baila como puedas', pero finalmente alguien del grupo de comunicación decidió prescindir de ella y su lugar fue ocupado por otra persona.

"Iba a ir de jurado a Televisión Española y, por un tema político, la señora que echaron me quitó. Me dijeron que era por un tema político. Yo tenía hasta el contrato", contó de nuevo a los dos colaboradores de 'El Hormiguero'.

Aunque el veto de TVE no fue el único al que tuvo que enfrentarse Belén tras la cancelación de 'Sálvame'. La colaboradora ha señalado que otra cadena también decidió prescindir de ella en el último momento.

"En otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre". Tras las preguntas de Juan del Val y Nuria Roca, la colaboradora ha confirmado que se trataba de Antena 3.

Belén desveló que el contrato lo firmó cuando 'Sálvame' ya había sido cancelado y no estaba trabajando en Telecinco. Aunque no dio el nombre del programa, todo podría apuntar a que era 'Espejo Público' a donde dieron el estado otros colaboradores con los que compartió espacio en Telecinco.