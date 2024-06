Bertín Osborne se ha convertido en el protagonista indiscutible de la actualidad después de que tras meses de negativas, haya asumido la paternidad del hijo que ha tenido con Gabriela Guillén. Hace apenas unos días ambos compartieron un comunicado conjunto en el que dejaban claro que el artista había decidido hacerse cargo del pequeño y desde entonces todos los focos se han situado sobre ellos y las personas que les rodean.

Una de las que se ha visto salpicadas por lo ocurrido ha sido Fabiola Martinez. La exmujer de Bertín ha tenido que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre lo ocurrido en el mercadillo organizado por la Fundación Bertín Osborne.

La colaboradora protagonizó un momento de tensión con Sonsoles Ónega cuando conectaron en directo para que ella presentara el proyecto solidario en el que está inmersa.

"No es tema mío. Yo no tengo nada que gestionar", respondió seria al ver que las preguntas nada tenía que ver con lo que estaba presentando. "Mezcláis las cosas. No sé cómo hacer para evitar esto. Ojalá vierais un poquito más allá. A mí se me dijo que se me iba a acompañar en el mercadillo, no estaba advertida de nada", dejó claro. "Mezclar temas por llenar no me parece bien".

"Te estás equivocando. Yo por mi equipo mato. Si mi equipo dice que te iban a preguntar por el tema, me lo creo", dijo entonces Sonsoles Ónega queriendo dejar claro que el equipo de 'Y ahora Sonsoles' le había informado de lo que iba a ocurrir.

"No quiero atender medios que pregunten por lo que está sucediendo”, aseguró. "Si me conocieses un poquito... Yo he dicho que no iba a atender medios que tengan que ver con lo que está sucediendo porque no tiene nada que ver contigo", concluyó.

"Yo por mi equipo daré la cara hoy, mañana y siempre", terminó diciendo la presentadora a la que fuera su colaboradora tras protagonizar un tenso momento entre ambas.