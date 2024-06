'Supervivientes 2024' conocerá esta noche el nombre del ganador de esta edición. Marieta, Arkano, Pedro y Rubén Torres se juegan esta noche el ansiado premio después de más de 100 días pasando hambre y calamidades en Honduras.

Los cuatro finalistas ya se encuentran en España esperando ansiosos la gala de esta noche en la que llegarán en helicóptero a los estudios de Mediaset para reencontrarse al fin con Jorge Javier. Allí Arkano, Pedro y Marieta se enfrentarán a un nuevo televoto que dará el nombre de los tres concursantes que lucharán por el premio.

Su supervivencia no termina llegando al plató. En los exteriores de Telecinco, se enfrentarán a dos juegos más. Aunque, a diferencia de lo que ha ocurrido otros años, no estarán acompañados por Laura Madrueño. La presentadora no podrá acompañarles durante sus últimas horas en el concurso porque estará al frente de la edición 'All Stars', pero Telecinco ya tiene sustituta.

Sandra Barneda ha sido la escogida para ponerse al frente de las pruebas en el exterior con los concursantes. Pero Laura Madrueño también hará acto de presencia en la última gala de 'Supervivientes 2024'. La presentadora conectará desde Honduras para despedirse de esta edición. También mostrará las imágenes de las primeras horas de los concursantes de ‘Supervivientes: All Stars’, que empieza el próximo jueves 20 de junio.