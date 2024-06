El décimo concursante confirmado de ‘Supervivientes All Stars’ es nada más y nada menos que Jorge Pérez. Se suma así a una larga lista de concursantes confirmados que acudirán a Honduras con la finalidad de ganar una edición extrema y única que dará ruedo el próximo 20 de julio. Jorge Pérez fue el ganador de ‘Supervivientes 2020’ y es un colaborador habitual en diversos programas de Telecinco.

Jorge Pérez, tras coger la antorcha que le ha entregado en mano Sandra Barneda, ha asegurado que conforme se acerca el momento se le pone la piel de gallina: "Te recorre un escalofrío por la espalda cuando ves todo lo que has pasado". Además, se mostraba muy nervioso al recordar lo que había vivido en 'Supervivientes 2020': "Guardo un recuerdo maravilloso, pero cuando ves el momento de volver y sabes todo lo que has pasado...". Tras esto, Jorge Pérez ha puesto rumbo al aeropuerto para reunirse con el resto de concursantes, dispuesto a vivir esta aventura de manera única y con las máximas ganas posibles. Jorge Pérez es un guardia civil de origen cántabro cuya vida dio un giro radical cuando la cuenta oficial de Twitter de la Benemérita compartió una fotografía suya con el uniforme de la Benemérita que se hizo viral de la noche a la mañana. Tras un gran revuelo en las redes por el físico de Jorge, una de las mayores agencias a nivel internacional de modelos se puso en contacto con él y el ya concursante de ‘Supervivientes All Stars’ no desaprovechó la oportunidad.

Posteriormente, iba a llegar su salto a la televisión. Dos años después, en 2019, Jorge Pérez era uno de los concursantes confirmados de ‘Supervivientes 2020’. Una edición que tuvo lugar en medio de una pandemia mundial y en la que el colaborador de Telecinco iba a salir victorioso frente a Ana María Aldón con más del 80% de los votos. Atravesó varias nominaciones, pero se salvaba de todas, por lo que si algo sabe Jorge Pérez es sobreponerse a las adversidades y levantarse cuando parece que peor está.

Presentadores

La edición de grandes concursantes de 'Supervivientes' tendrá una duración de cinco semanas y comenzará a emitirse justo después de la actual con el equipo ya desplazado a Honduras. Repasamos la lista de concursantes ya confirmados de 'Supervivientes: All Stars'.

Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda serán los encargados de ponerse de esta versión especial del reality de Telecinco. ¿Y desde Honduras? Pues parece que Laura Madrueño va a tardar en hacer las maletas de regreso a España. La presentadora seguirá realizando las conexiones desde allí.

Polémica con Sandra Barneda

La presentadora Sandra Barneda arranca esta nueva aventura tras salir a la luz que , Así es la vida, el programa que presenta por las tardes como telonera del TardeAr de Ana Rosa, ha sido cancelado. Tal y como ha contado desde Ni que fuéramos Shhh, parece Sandra Barneda, estuvo en la cuerda floja antes de salir a la luz esta cancelación tras el veto de Mediaset a Arantxa del Sol tras su agresión a Ángel Cristo en Supervivientes. “Ella (Ana Herminia) viene escandalizada de allí. Habla con Ángel y Ángel le cuenta todo, osea que ella sabe perfectamente cuál es la situación”, decía contundente el colaborador. “A mí lo que me llega es que en una pausa de una gala de ‘Supervivientes’ en la que coincide con Arantxa, las dos discuten y tienen que separarlas. No sé si a partir de ahí se convierte en persona non grata”, añadía Kiko Matamoros que aprovechaba para desvelar que Telecinco pretendía sustituir a Sandra Barneda en ‘Así es la vida’ con Arantxa del Sol. Por su parte, Patiño agregaba lo siguiente: “me han contado que Ana Herminia está vetada por la cadena de enfrente. Han querido contar con ella para ‘De viernes’ y no la quieren en plató”.