Marta Peñate estará en 'Supervivientes: All Stars'. Y el programa ha contado los motivos por lo que va a participar, en un momento tan delicado de su vida, ya que está intentando quedarse embarazada pero no lo consigue.

"Hoy vengo a explicar los motivos por los que decidí aceptar esta propuesta, cómo lo estoy llevando y qué pienso de mis compañeros. De lo primero que voy a hablar va por aquellas personas que se han preocupado por un tema que he hecho público: la búsqueda de mi embarazo y mis problemas para ser madre. Esta explicación va solo para ellos, ya que hay gente con tremenda maldad que me está escribiendo cosas como ‘prefieres el dinero que ser madre’, ‘has vendido humo’, ‘por esto no te quedarás embarazada’… A esa gente la voy a obviar, ya que esos comentarios dicen mucho de ellos. En la primera llamada que recibí de la productora para ofrecerme 'Supervivientes: All Stars' dije que no, puesto que estaba haciéndome pruebas para poder realizarme la siguiente transferencia. El resultado de las pruebas, como muchos sabéis, salieron bastante desfavorables: infección en el endometrio. Mis médicos me comentaron que esa infección se había causado por alguna de las intervenciones quirúrgicas a las que me he sometido. Me mandaron un tratamiento con una duración de 2 meses. La bajona que sufrí en ese momento fue enorme. Otra vez se volvía a alargar todo".

"Nunca he querido dar pena"

"Nunca he querido dar pena con todo esto de mis problemas de fertilidad, pero sí, lo he pasado verdaderamente mal. Han sido tantas subidas y bajadas. Tantos malos resultados, tantas veces que he visto todo cada vez más lejos. No sabéis lo verdaderamente jodido que es buscar un hijo y no tenerlo, ver como la gente de tu alrededor se queda embarazada y tú no.

Llegar a creer, incluso, que nunca podrás llegar a ser madre. En muchos momentos mi vida ha girado en torno a este tema, al punto de llegar a obsesionarme. Está claro que, si no lo consigo no se acabará mi mundo, ya que seré fuerte y seguiré adelante, pero lo quiero tener, llevo mucho tiempo soñando con ello. Tras los resultados negativos de la biopsia del endometrio, la productora de Supervivientes se volvió a poner en contacto conmigo, y esa vez me dio un arrebato, un arrebato del que, hoy por hoy, no me arrepiento. Les dije que hablaría con mis médicos y que si ellos me decían que esto no me iba a causar más problemas iría a Honduras".

"Y así fue, mi doctora me preguntó por la duración del concurso y si se me podría proporcionar unos probióticos orales durante mi participación. La durabilidad corta de este programa y el hecho de que si se me pudiera dar esos probióticos hizo que mi médico me motivara a ir. Llegamos a la conclusión de que, incluso, me podría venir bien para olvidarme y despejarme un poco de este proceso", concluye.