'Antena 3 Noticias' está a punto de vivir una nueva baja en el equipo. Uno de los rostros del informativo semanal dice adiós a la cadena para empezar una nueva etapa de la que todavía no ha dado detalles.

Marina Monzón, copresentadora de ‘Las noticias de la mañana’ junto a Manu Sánchez, ha anunciado a través de Instagram su salida de Atresmedia con un emotivo mensaje con el que ha querido agradecer a todos sus compañeros los años al frente de la primera edición de las noticias de Antena 3.

"Aunque no ha sido fácil tomar la decisión, siento que es el momento de empezar una nueva etapa. Esta que acaba en Antena '3 Noticias' ha sido maravillosa. He aprendido lo que jamás hubiese imaginado y he disfrutado y vivido intensamente cada día de esta profesión tan bonita que ejercemos. Gracias a todos mis compañeros por formar parte de ello", escribió en un post en Instagram.

"Ahora empiezo una nueva etapa feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar", ha terminado diciendo sin dar pistas de la nueva aventura que le espera fuera del plató de los informativos de Antena 3.