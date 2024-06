Alba Carrillo está imparable tras su despido de Telecinco. La polémica sacudió a la modelo durante su última etapa en Mediaset después de que saliera a la luz su affaire con Jorge Pérez, una información que le costó la salida de la cadena y una batalla contra la productora de Ana Rosa.

Después de una temporada en la sombra y tras haber publicado un libro, la colaboradora ha vuelto por todo lo alto con su fichaje por TVE. Participó en 'Bake off: famosos al horno' y mostró sus dotes en 'El Cazador: All Stars' mientras colaboradora en 'D Corazón' los fines de semana. Pero la cosa no queda ahí. Tal y como ha publicado en exclusiva 'Algo Pasa TV', Alba Carrillo ha fichado por Netflix.

La plataforma de streaming la ha elegido para presentar la versión española de 'Jugando con fuego', uno de los realities estrella de Netflix que cuenta ya con ediciones en Reino Unido, Brasil y Alemania, entre otros, y que se grabará íntegramente en República Dominicana.

Con este fichaje Alba Carrillo volverá de nuevo a presentar después de 8 años, cuando condujo el programa 'Hable con ellas' en Telecinco.

¿Qué es 'Jugando con fuego'?

Es un reality en el que durante cuatro semanas participantes conviven y se someten a desafíos planteados por Lana, una asistente virtual. Si las reglas no se cumplen, el premio final, que suelen rondar los 200.000 se ve drásticamente reducido.