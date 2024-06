Quedan apenas unas horas para 'Supervivientes 2024' conozca el nombre del ganador de esta edición. Ya se ha desvelado la identidad de los cuatro concursantes que se jugarán el premio el próximo martes 18 de junio, pero este domingo había que descubrir cuál de los cinco se quedaba fuera.

El pasado jueves Jorge Javier les comunicó que en 'Conexión Honduras' se expulsaría al último concursante antes de la final. Una expulsión que le dejaría a las puertas y le impediría luchas por el premio final, y después de unos días de televoto, este domingo Sandra Barneda fue la encargada de desvelar el nombre del expulsado tras una votación de lo más reñida.

"Durante la publicidad hemos tenido que recontar los votos porque entre el finalista y el expulsado hay solo 13 votos de diferencia", anunció la presentadora antes de desvelar que tras 102 días de convivencia, Gorka Ibarguren se convertía en el último expulsado.

"Lo siento muchísimo Gorka. Ojalá pudiera haber cinco finalistas porque tú eres uno de ellos. Llegaste siendo todo un auténtico conquistador curtido en la batalla. ‘Supervivientes’ te llevo al límite demostrándotelos que te queda mucho por aprender y lo hiciste, sorprendiéndonos a todos con tus indecibles dote de supervivencia", le decía Laura Madrueño visiblemente emocionada.

"Esta aventura, si alguien cree que no es real o que detrás de los cámaras nos dan de comer, quiero decir que esto es cien por cien real. Es la aventura más heavy que he hecho en mi vida. La he disfrutado, no estoy triste porque voy a casa con lo que más quiero. Que gane el mejor", dijo el concursante después de conocer que era él quien tenía que abandonar el programa.

Después de la expulsión de Gorka, Marieta, Arkano, Pedro y Rubén, tuvieron que enfrentarse a la última prueba de líder para dar el salto directo a la final. Tras un minuto y medio en la noria infernal, el bombero ganó. "¡Es, oficialmente, la persona que más pruebas de líder ha ganado en la historia de Supervivientes!", anunció la presentadora.

Esta victoria provocó que Arkano, Marieta o Pedro García Aguado, que ya son finalistas, se enfrentarán en la primera votación de la final, durante la noche del martes 18 de junio.