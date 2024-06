'Supervivientes: Conexión Honduras' vivió este domingo su última expulsión antes de la gran final que tendrá lugar el próximo martes 18 de junio en Telecinco y presentada por Jorge Javier Vázquez. Gorka Ibarguren y Rubén Torres se jugaban el último puesto entre los cuatro finalistas y la audiencia decidió finalmente que el vasco pusiera fin a su concurso a los pocos días de conocer al ganador.

"Solo quería decirte una cosa y es que creo que has sido uno de los supervivientes más auténticos, te has mojado siempre, te has metido en todos los jardines, lo de la supervivencia va a al margen, porque lo has demostrado de sobras. Espero que no te pesen los 13 votos, porque habéis hecho historia. Felicidades", le dijo Sandra Barneda tratando de animarle.

"Amigo, decirte que puedes salir de la aventura con la cabeza bien alta. Todos los que te hemos apoyado, estamos muy orgullosos. No tenemos nada que objetar. Eres muy grande como supervivientes y como persona", le dijo su defensor en plató.

"No quiero dejar pasar la ocasión para que otra persona te salude también. Hay alguien que tiene muchísimas ganas de hablar contigo, te ha tenido siempre en mente... Carmen Borrego", añadió la presentadora dejando de piedra a la colaboradora que se limita a preguntarle a su excompañero como se encontraba.

"¿Tú te acuerdas de que Carmen ha estado en tu edición, en 'Supervivientes'?", espetó entonces Sandra cabreando a Carmen Borrego que mostró su enfado.

"Oye, si es para esto habla tú. Yo por aquí ya no voy a pasar, hombre, ya vale...", le dijo."Bueno, Gorka, hemos hecho una broma", le explicó al concursante. "Es que ya no tiene ni puta gracia", dijo entonces Carmen Borrego cuando creía que ya nadie la estaba escuchando y dejando claro su cabreo con el programa.