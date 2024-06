El concurso de Laura Matamoros en 'Supervivientes 2024' ha sido súper polémico por la cantidad de comentarios que ha hecho desde Honduras sobre Makoke. Declaraciones que muchos no entendían que hiciera públicamente debido a la buena relación que tiene con su hermana, Anita Matamoros.

Tras su expulsión, el foco mediático estaba puesto en la relación de ambas, ya que a pesar del complicado divorcio de sus padres, ellas siempre supieron quedarse al margen y continuar con su relación... pero, ahora hay una pregunta: ¿les ha pasado factura el reality de Laura?

Este fin de semana podíamos hablar con Anita, en la fiesta de cumpleaños de su sobrino, y nos confesaba que tenía un sentimiento agridulce por la expulsión de su íntima amiga, Miri: "Con mucha pena, porque para mí Miri era mi ganadora, ya lo sabíais, me ha hartado decirlo, pero como muy contenta de poder tenerla aquí, por fin".

Tanto es así que nos aseguraba que a partir de ahora no seguiría el concurso porque lo veía exclusivamente por ella: "Ahora ya, yo ya no veo Superviviente más, ya no lo veo más"... y ante la pregunta de cómo había visto a su hermana en Honduras, nos contestaba con un tímido "bien".

Además de los comentarios continuos que hizo sobre Makoke, Laura tuvo varios enfrentamientos con Miri y sacó el nombre de su hermana en numerosas ocasiones en la isla... gestos que muchos aseguran no haber sentado nada bien a Ana, pero como de costumbre, ella se sigue manteniendo en un segundo plano.