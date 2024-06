Kiko Matamoros sigue sin darle tregua a 'Supervivientes'. Hace apenas unos días soltaba en 'Ni que fuéramos' la que parecía la bomba definitiva: aseguró haber mantenido contacto con su hija mientras estaba en Honduras y amenazaba con mostrar grabaciones que así lo demostrarían. Pues ese momento llegaba antes de lo pensado y el colaborador ha hecho público en el programa de TEN el audio que demostraría sus acusaciones.

La cruzada de Kiko Matamoros ya durante la participación de Laura en el reality, pero se ha recrudecido desde que su hija tomara la decisión de desvincularse de 'Supervivientes' al conocer como le había repercutido su paso por el programa en su imagen y de dar a entender que desde la organización les habían manipulado.

"Vosotros tenéis una puta responsabilidad y, si alguien no está en condiciones psíquicas para llevarle, tenéis que pasar por unos filtros médicos, porque os lo exige el código ético de la puta cadena esa. Que vengáis a jugar así de sucio ahora me parece repugnante, sois peores de lo que pensaba. Sois unos golfos", espetó a comienzos de semana. "Habéis utilizado a mi hija como un monigote, le habéis dictado lo que tenía que decir y luego la machacabais aquí. Y lo permitíais y lo azuzabais."

"Que sepa la gente que yo he hablado con vosotros y con mi hija cuando ella estaba allí y me prometisteis que lo que estabais haciendo se iba a acabar. Y lo tengo grabado. Os tengo grabados con la trampa y estoy por poner la primera entrega. Hasta aquí, y os lo digo en serio, hasta aquí, basuras" sentenciaba.

El contenido de la grabación

Este viernes Kiko Matamoros cerraba el círculo en 'Ni que fuéramos'. "Yo tengo capturas que puedo demostrar y enseñar donde se ve las personas con las que he estado en contacto y las conversaciones y cambio de información que hemos tenido. No voy a dar ni voy a enseñar en pantalla los nombres de estas personas porque me pidieron por favor que no lo diga porque te juegas mi carrera y no voy a ser tan hijo de… Pero si persistís nos vamos a ver en un juzgado y lo va a ver todo el mundo", lanzaba.

"Para que vean como manejan los tiempos y las expulsiones. Me dicen estamos viendo la forma de hacer para que se quede y yo les digo que propongan una repesca. Yo confío mucho en esta gente porque he trabajado muchísimos años en muchos programas y tenía respeto profesional y cariño personal. Me duele lo que ha pasado porque he dejado en el camino a dos personas que yo consideraba amigos", advertía a la audiencia.

La estocada final llegó cuando mostró un audio de Laura antes de ser repescada y que dejaba al descubierto a la organización de 'Supervivientes'. "¿Por qué no hablas con Jaime Guerra y te reconcilias y le pides venir? Aquí te espero con los brazos abiertos. Dile a Diego que necesitamos hablar con él y a ver si puede venir a defenderme. Ya sé cómo está todo pero hay que movilizar un poco todo", se escucha decir a Laura hablando del director de producción de contenidos de Mediaset.