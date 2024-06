Las acusaciones de manipulación llevan persiguiendo a 'Supervivientes' casi desde que empezó la edición. A medida que iban saliendo los concursantes, iban desvelando algunas de las directrices que, supuestamente, la dirección les daba para dar show.

Rocío Madrid, Lorena Morlote o Laura Matamoros hicieron alusión a ciertas prácticas por parte del programa con las que daban a entender cierta manipulación. A ellas se sumó también Kiko Matamoros que destapó una conversación con su hija mientras se encontraba en Honduras.

"Habéis utilizado a mi hija como un monigote, le habéis dictado lo que tenía que decir y luego la machacabais aquí. Y lo permitíais y lo azuzabais", dijo en 'Ni que fuéramos'. "Que sepa la gente que yo he hablado con vosotros y con mi hija cuando ella estaba allí y me prometisteis que lo que estabais haciendo se iba a acabar. Y lo tengo grabado. Os tengo grabados con la trampa y estoy por poner la primera entrega. Hasta aquí, y os lo digo en serio, hasta aquí, basuras."

Pero la cosa no quedó ahí. El colaborador también analizó la expulsión de Kiko Jiménez. "No creo que haya un pacto explícito, pero es cierto que Roma no paga a traidores. Era muy inconsciente, por su parte, pensar que después de haber cumplido sobradamente los servicios requeridos no le dejarían llegar al final. Pero se ha excedido con el papel y al final ha acabado en la calle. Tras la votación, la productora entendió que no era el momento de dejarle que entrara en brote y, por ello, hayan desplazado la salida de Kiko por lo que pueda llegar a contar".

Con la final a la vuelta de la esquina y con las acusaciones repitiéndose una y otra vez, Jorge Javier decidió romper su silencio y responder, fiel a su estilo, a las declaraciones de 'Ni que fuéramos' sobre el modus operandi del programa.

"Como lo teníamos todo pactado...", le 'soltaba' a Kiko Jiménez sobre su expulsión durante un momento de la gala. "Tú Carmen también lo tenías pactado, ¿no?", le preguntaba a la Campos entre risas.