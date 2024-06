'Supervivientes' encara la recta final del concurso. La llegada de la versión 'All Stars' está a la vuelta de la esquina y cuando aún quedan algunos nombres por descubrir, el programa ya ha desvelado cuándo arrancará. El próximo jueves 20 de junio, algunos de los rostros que más huella han dejado en el concurso regresarán a Honduras durante un mes y medio para volver a ponerse a prueba.

Este estreno supone el final de 'Supervivientes'. Ya quedan muy pocos concursantes y esta semana Marieta y Blanca se juegan una expulsión que dejará a una de ellas a las puertas de la final, de la que ya se conoce la fecha oficial.

El jueves 13 de junio serán las últimas nominaciones, el domingo 16 se celebrará la semifinal en el 'Conexión Honduras' de Sandra Barneda donde, presumiblemente, se llevará a cabo la última expulsión y la elección de los cuatro finalistas definitivos. La fecha elegida para la gran final es el martes 18 de junio con Jorge Javier Vázquez.

"El próximo martes, que habitualmente había ‘Tierra de Nadie’, lo que va a haber esta vez es la gran final de ‘Supervivientes’. Eso significa que yo ya digo adiós y que no te vuelvo a ver hasta la próxima edición", le dijo Carlos Sobera a Laura Madrueño.

"Nos veremos a la vuelta. Sabes que te adoro, que ha sido un placer. No me puedo creer que estemos en la gala 14", respondió la presentadora anunciando además que ella no estará presente en la final del próximo martes. "Me va a dar mucha pena no estar con ellos ni con vosotros el próximo martes, pero bueno, tenemos mucho por delante aquí todavía".

El motivo de su ausencia en Madrid es el estreno de 'Supervivientes: All Stars' el jueves 20 de junio. Laura Madrueño continuará en Honduras al frente de esta edición especial por lo que le resulta imposible acompañar a los concursantes en la gran final.