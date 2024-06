'Supervivientes' encara la recta final del concurso. La llegada de la versión 'All Stars' está a la vuelta de la esquina y cuando aún quedan algunos nombres por descubrir, el programa ya ha desvelado cuándo arrancará. El próximo jueves 20 de junio, algunos de los rostros que más huella han dejado en el concurso regresarán a Honduras durante un mes y medio para volver a ponerse a prueba.

Este estreno supone el final de 'Supervivientes'. Ya quedan muy pocos concursantes y esta semana Marieta y Blanca se juegan una expulsión que dejará a una de ellas a las puertas de la final, de la que ya se conoce la fecha oficial.

Carlos Sobera ha sido el encargado de dar las fechas en las que se irá cerrando la edición del 2024.

El jueves 13 de junio serán las últimas nominaciones, el domingo 16 se celebrará la semifinal en el 'Conexión Honduras' de Sandra Barneda donde, presumiblemente, se llevará a cabo la última expulsión y la elección de los cuatro finalistas definitivos. La fecha elegida para la gran final es el martes 18 de junio con Jorge Javier Vázquez.

Después de desvelar cuándo se conocerá al ganador, Carlos Sobera ha anunciado que su paso por 'Supervivientes' llega a su fin con un emotivo mensaje para los espectadores y para Laura Madrueño.

"Ha sido un placer, como siempre, trabajar contigo. Lo has hecho fenomenal, como el año pasado, o mejor. Mis mejores deseos para siempre", le ha dicho a la presentadora.

"Esto significa que esta es mi última noche aquí, es mi última gala. Ha sido un placer", anunció a los espectadores dejando claro que no estará presente en la edición 'All Stars', ya que será el conductor de la edición de verano de 'First Dates'.