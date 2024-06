Aurah ya está en España. La última expulsada de 'Supervivientes' ha puesto fin a su paso por el concurso enfrentándose a sus vivencias en Honduras en el plató de 'Tierra de nadie'. Y si hubo algo que marcó su convivencia fue su fuerte enfrentamiento con Ángel Cristo, que terminó con la expulsión disciplinaria del hijo de Bárbara Rey después de su fuga.

Durante su entrevista, la concursante se ha mostrado dispuesta a entablar conversación con Ángel Cristo, pero él no parecía dispuesto a acercar posturas. "Necesito tiempo para ordenar mis ideas. Es su noche y debe seguir siendo así", dijo. "Evidentemente tiene razón, creo que no es el momento, pero me gustaría decirle muchas cosas que tengo dentro no aparte de eso, sino de más", añadió entonces Aurah.

"¿Qué no es el momento? Me vais a perdonar, pero es el momento extraordinario. Seguro que podéis quedar los dos juntos en una cafetería, lo que queráis y estará muy bien que lo hagáis, pero que lo hagáis aquí en el programa en el que habéis estado tantos días creo que también está muy bien. El público también está esperando que os contéis cosas, que os digáis cosas", dijo Carlos Sobera ante la actitud de los dos concursantes.

"Lo entiendo perfectamente, pero creo que todavía no estoy preparado para hablar de esto y quiero de alguna manera pensarlo fríamente y poder hacerlo de la manera correcta", siguió insistiendo Ángel Cristo, sacando de quicio al presentador.

"Hoy es martes", espetó entonces Carlos Sobera haciendo referencia a sus visitas a '¡De viernes!'. "Los viernes bien que rajas. Aquí no rajas nada y los viernes bien que rajas", añadió Alexia Rivas.

"Supongo que en otro programa y en otro lugar tendrás la oportunidad de explayarte. No quieres hacerlo conmigo, ¡qué le vamos a hacer!", quiso zanjar Carlos Sobera. "Permíteme que dude mucho que tú no estés preparado para algo en la vida, pero mucho."