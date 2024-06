Marta Riesco ha concedido su esperadísima entrevista en el plató de 'Ni que fuéramos shhh', el 'spin of' de Sálvame que ha encontrado otras vías de emisión para retomar su formato con algunos de los colaboradores y directores del espacio que estuvo en Telecinco 14 años, hasta que la cadena suspendió el programa.

Una semana después de emitirse la entrevista editada que concedió la periodista contando lo ocurrido hace un año, cuando perdió su trabajo y se terminó su relación con Antonio David, Marta Riesco concedió una nueva entrevista, esta vez en directo y en las instalaciones de Canal Quickie.

Este lunes, Marta Riesco se enfrentó, ya en plató, a las preguntas de los colaboradores del programa, en el que la reportera ha detallado lo que ocurrió durante su relación con el exguardia civil. María Patiño ha sido la encargada de entrevistar a Riesco.

La periodista habló sin tapujos sobre los momentos más complicados de su relación con Antonio David Flores y a todas las preguntas de los colaboradores, que esperaban ansiosos a tenerla delante después de la entrevista previa que concedió a los directores de la productora.

"Sentí que en el peor momento de mi vida, que era con mi despido, no estuvo a mi lado", desveló sobre cuál fue el detonante por el que decidió poner fin a su relación con el ex de Rocío Carrasco. Pero eso no fue lo único. Hubo un gesto del exguardia civil que la llevó a romper definitivamente con él.

"Me proponen escribir un libro por una suma de dinero importante y esa editorial pide que él firme un papel diciendo que no iba a demandarles ni a ellos ni a mí y se negó a hacerlo", confesó. Una propuesta que llevó después de su sonado despido de 'El programa de Ana Rosa', cuando se encontraba en una complicada situación económica.

Rocío Carrasco

Uno de los asuntos más delicados que se abordó en el programa se centró conocer su perspectiva con respecto a Rocío Carrasco y la docuserie que la exmujer de Antonio David protagonizó a raíz de la cual, su ahora expareja fue despedido de Telecinco. Ha relatado que vio con él algunos de los episodios y que lo vivió muy mal: "Miraba callado, resoplaba y lloraba cuando se hablaba de los hijos", confesó.

"Creo a Rocío"

No acabarón ahí las referencias al tema de la hija de la Jurado: "Hay cosas que me han ocurrido, que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes, pero estaba tan cegada que no veía lo que estaba pasando, no me creía lo que ella estaba contando", reconoció la Riesco.

También confesó haberse identificado con ciertas cosas que había relatado Rocío Carrasco: "Ahora que me han pasado mucho de esas cosas, me doy cuenta de que primero soy una gilipollas y segundo, he sido muy injusta. Creo que su dolor es absolutamente real, lo que es su relato respecto a su relación con él, me lo creo porque me han ocurrido cosas muy similares".

María Patiño incidió en esos episodios con los que se identificaba la exreportera del programa de Ana Rosa, quien respondió: "Me identifico en cómo puedes llegar a pensar que tú estás loca, que tú estás loca y que lo que estás pasando alrededor te lo estás imaginando".