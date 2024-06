Anabel Pantoja se convertía el pasado martes en la portada de la revista 'Lecturas' en la que anunció un auténtico bombazo. La sobrina de Isabel Pantoja ha desvelado que está embarazada de cuatro meses y que espera su primer hijo junto a su novio David, el fisioterapeuta de su tía.

La pareja, que acaba de celebrar un año de relación, llevaba tiempo "buscando el bebé". Y como desvela en la exclusiva, en octubre del año pasado se quedó embarazada, pero "no pudo seguir adelante. Fue de muy poco tiempo". "Un palo", en sus propias palabras, que hizo que en esta ocasión decidiesen esperar "los meses de seguridad". "Tenía miedo, no quieres ilusionarte por si no sale bien, pero el doctor me ha dicho que está todo perfecto y estoy mucho más tranquila" confesó.

Por el momento Anabel no ha querido conocer el sexo del bebé que espera junto a su novio David. La sobrina de Isabel Pantoja ha confesado que esperará hasta el 15 de julio, día de su cumpleaños, para descubrir su tendrá un niño o una niña rodeada de todos sus amigos.

Desde que se conoció la noticia de su embarazo, 'Ni que fuéramos' ha estado indagando para descubrir el sexo del hijo de Anabel. Primero poniendo a María Patiño a hacer la prueba del péndulo y después enviando a Víctor Sandoval hasta un centro médico con una captura de la ecografía que ha publicado Anabel Pantoja para tratar de saber si el bebé es niño o niña.

La visita de Víctor no tuvo el resultado esperado, pero para sorpresa de todos, la presentadora sorprendía al anunciar que le habían escrito advirtiéndole que a la madre de Anabel Pantoja se le había escapado el sexo de su nieto en unas declaraciones a Europa Press.

"Hemos descubierto en el Canal Quickie, en ‘Ni que fuéramos’, cuál es el sexo del hijo o hija de Anabel Pantoja. Lo desvelaba su madre en unas imágenes a Europa Press", anunció María Patiño. "Ha sido muy deseado. La noticia es el nieto", recogían las imágenes de la madre de Anabel.