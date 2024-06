En la tarde de ayer 'TardeAR' vivió un hecho histórico en la televisión que cabreó mucho a Ana Rosa Quintana. La presentadora no pudo disimular su malestar ante el momento que se originó en directo cuando estaban abordando el caso de un hombre que había sido denunciado por sus trabajadoras por instalar 30 cámaras ocultas en el baño de una gestoría.

La reportera estaba a punto de entrevistar a la portavoz de las víctimas cuando abría el plano y al lado de chicas aparecía un reportero de 'Y ahora Sonsoles' para realizar otra conexión simultánea. Un gesto que hizo estallar a la presentadora.

"Oye disculpadme un momento. Perdona Carolina. Oye hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto nunca en mi vida'', interrumpió Ana Rosa sorprendida por lo que estaba viendo.

''Estamos entrevistando a unas personas, oye si se quiere hacer famoso, está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale compañeros, no todo vale, compañeros'', terminaba diciendo.

La respuesta de Sonsoles Ónega

Las palabras de Ana Rosa parecen no haber caído en saco roto y esta mañana Sonsoles Ónega ha tenido un gesto que muchos han visto como una respuesta a su antigua compañera.

Sonsoles Ónega ha publicado un post en su cuenta de Instagram con un vídeo con los reporteros de su equipo, entre ellos el atacado por Ana Rosa, con un texto escueto pero contundente: "Equipo. Boa xente."