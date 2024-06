El rey de los bocadillos fue sin duda, uno de los protagonistas de la pasada edición de Supervivientes. Ginés regaló auténticos momentazos a la audiencia y consiguió incluso que su novia Yaiza Martín entrase en el concurso y ambos formaran una de las tramas más comentadas y que más polémicas levantó.

Sin embargo, una vez acabó el concurso, las aguas volvieron a su cauce y poco más se supo de la pareja, hasta ahora. Miriam, hija del tiktoker ha rescatado del olvido a la mediática pareja y ha confesado que la comentada pareja podría haber puesto punto y final a su relación.

Rumores de ruptura

Dos nombres entran hoy en las tendencias de búsqueda en TikTok: Ginés Corregüela y Yaiza Martín. La razón por la que la conversación online se está centrando en estos exconcursantes de 'Supervivientes' es porque se especula con que podrían haber roto su relación tras un año y medio de relación. A Miriam Corregüela, una de las dos hijas que el 'rey de los bocadillos' tuvo con Isabel Hurtado, le han llegado estos rumores y ha querido pronunciarse sobre ellos en sus stories de Instagram.

Los rumores comenzaron hace un par de semanas, cuando Yaiza le anunció a sus seguidores que se iba a ir unos días de vacaciones a su tierra, Tenerife, pero que Ginés no la iba a acompañar. La canaria dejó claro que eso no significaba que hubiera una crisis en la pareja ni que ninguno de los dos estuviera conociendo a otra persona, pero eso no evitó que se produjeran todo tipo de especulaciones que aumentaron cuando ella comenzó a compartir planes como paseos en bici o baños en el mar con un hombre anónimo durante su escapada a su isla.

Yaiza regresó a Sevilla y se reencontró con Ginés, pero unas horas más tarde dejó de compartir contenido con él y el tiktoker ni siquiera ha subido vídeos o fotos con ella. Eso ha hecho que muchos hayan llegado a la conclusión de que ya no están juntos y hay cuentas de TikTok que ya lo dan por hecho. Miriam Corregüela, que no tiene relación con su padre porque considera que ha hecho las cosas mal tanto con su madre como con ella y que no se lleva bien con Yaiza, ha asegurado que también le han llegado los rumores de ruptura.

"Me han llegado muchos comentarios diciéndome que mi progenitor ya no está con ella, seguramente que no lo estén porque como se ha acabado el dinero y la fama... Se acabó el amor, no, se acabó el dinero y por eso se ha acabado el amor", ha comentado tanto en Instagram como en TikTok la exconcursante de '¡Vaya vacaciones!', revelando así que considera que la relación de Ginés y Yaiza se basaba en el interés y no en el amor: "No lo voy a confirmar yo, voy a decir que seguramente no estén juntos para que ellos se puedan hacer de rogar y así ir a la tele a contarlo".