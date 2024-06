Los saltos de presentadores de una cadena a otra y la similitud entre ciertos concursos de televisión puede acabar por generar divertidas confusiones entre espectadores y concursantes y si no que se lo pregunten a Mayka, que durante su participación en 'El Cazador', dejó un divertido momento entre Roberto Leal y Rodrigo Vázquez.

"Pues nada, mucha suerte y por tu madre Josefina, que es una gran fan y me hace mucha gracia, pero que Roberto no es tan malo, que apures para ayudarnos", le dijo a su contrincante en una de las pruebas que estaban protagonizando.

"Qué desastre. Cuatro programas, habla en la ronda, no sabe el nombre del presentador... Mayka, ¿cómo me llamo?", le preguntó el presentador. "Rodrigo. No sé cómo te he dicho", se justificó ella entre risas.

La cuenta oficial del programa compartió el divertido momento en redes sociales, que llegó a manos de Roberto Leal. El presentador de 'Pasapalaba' no pudo evitar reaccionar, con su particular humor, al momento que se vivió en TVE.

"Roberto Vázquez, natural del sur de las Rías del Guadalquivir", escribió en 'X' junto al vídeo. A lo que el gallego le respondió con el mismo juego de palabras. "Formado en Santiago de Guadaíra y fan del pulpo a la flamenca, carallolé", comentó, mezclando sus dos culturas.