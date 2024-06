'Supervivientes' ha confirmado el nombre de la quinta concursante de la edición 'All Stars'. Después de los rumores, Carlos Sobera ha sido el encargado de comunicar que Olga Moreno volverá a Honduras después de convertirse en la ganadora de su edición.

La exmujer de Antonio David regresa al programa con el que dio el salto a la televisión con mucha emoción. "Sé que no voy a ganar, pero bueno, lo voy a intentar. Sí que es verdad que quiero divertirme, disfrutar, tengo muchas ganas de ver esos amaneceres", confesó al recibir la antorcha.

"Sabes muchas cosas. De hecho creo que fuiste capaz de llevar hasta once collares de líder en 'Supervivientes', ¿te acuerdas? De hecho, fuiste la que más collares ganó y creo que fueron once exactamente porque viví muy de cerca aquella edición y me parece que fueron once. Luego ya al final lógicamente ganadora, como no podía ser de otra manera. Con once collares, ya era lo único que quedaba y lo culminaste", le dijo el presentador recordando su paso por el concurso. Aunque la afirmación de Carlos Sobera dista mucho de la realidad.

La hemeroteca no miente y Olga Moreno no se impuso en hasta 11 ocasiones a sus compañeros. La realidad es que ganó cuatro veces el collar de líder con el que consiguió la inmunidad.

La reacción de las redes al fichaje de Olga Moreno

La ilusión de Olga Moreno al conocer que regresará al programa en el que se proclamó ganadora, no ha sido la misma que ha generado en la audiencia su fichaje. Los espectadores se han lanzado a criticar su vuelta a la televisión y han cargado con dureza contra el programa.

La confirmación de Olga Moreno en 'Supervivientes: All Stars' llega un día después de que Marta Riesco destapara que era conocedora de su relación con Antonio David y mientras ella se refería a él como "marido" sabía que su matrimonio con el ex de Rocío Carrasco ya estaba roto.