'Ni que fuéramos' emitió este martes una nueva entrega de la entrevista a Marta Riesco. La colaboradora estuvo hablando durante 3 horas con los directores de la productora y todo ese contenido se está compartiendo con los espectadores por partes.

En esta segunda entrega Marta Riesco ha hablado de Rocío Flores y como influyó en su relación con Antonio David. "Ha sido una persona totalmente contraria a la relación, que no me quería ahí y que ha hecho cosas para favorecer la ruptura. Eché la culpa a Rocío al principio, pero desde mi madurez me di cuenta de que ha podido ser una cabrona, pero es el padre el que al final toma las decisiones", comenzó diciendo.

"Estuve muy enfadada con Rocío Flores porque la discusión que propició la ruptura viene por ella", destacó. "En esa discusión Rocío dijo a su padre que ella no iba al cumpleaños de su padre si iba yo y el padre me dijo que se cancelaba el cumpleaños, que encima lo había organizado yo. Yo lo había preparado con todo mi amor y mi cariño, había creado un grupo con su familia, había contratado música y, horas antes, todo fuera. Y yo: ‘¿qué me estás contando?’ Y todo esto con todo lo que llevaba yo, que me acababan de despedir."

"A mi no me quería nadie de su entorno, yo era la guarra, la mala del cuento, la que había roto un matrimonio...De la familia de Málaga no me quería nadie. Yo encarnaba todo lo contrario a Olga. A esa persona sumisa, que hace lo que le dicen, que no se pregunta el por qué de las cosas…", destacó. "Afectó a la relación que ella dijera ciertas cosas de mí y Antonio David se las permitiese."

"Creo que se quieren muchísimo, que sienten que son uno. Es una sensación de que ellos están solos, con el mundo en contra y que están unidos frente a todo. Ella es muy celosa de su padre, tiene amor platónico", sentenció.