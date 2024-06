Marieta ha sido la última concursante en recibir una visita en Honduras. La concursante pudo reencontrarse por fin con su madre que viajó hasta la isla para mandarle fuerzas en la recta final del concurso, pero abrazarse no fue todo lo sencillo que le hubiera gustado a la superviviente.

El programa puso a Marieta contra las cuerdas y la tentó. Si quería ver a su madre tendría que cortarse su larga melena. "No me he cortado el pelo en 24 años", dijo la concursante entre lágrimas y muy afectada pensando en cortarse el pelo.

La de Elche rechazó hasta dos recompensas que incluían comida y una llamada de su sobrino, pero finalmente no pudo resistirse a la visita de su madre, a quien la pusieron en una lancha delante de la concursante.

Las ganas de ver a su madre lo superaron todo y terminó cortándose el pelo 60 centímetros. "¡Me he ofrecido a raparme el pelo por ti!", le dijo a su madre que esperaba en una lancha a conocer la decisión final de su hija.

Las exigencias del programa no gustaron nada a los espectadores que tacharon de "injusta" la situación y poniendo de manifiesto que el resto de concursantes se había reencontrado con sus familiares con retos muy sencillos.

Después de pegarse un buen corte, Marieta y su madre pudieron fundirse en un tierno abrazo en el que la concursante aprovechó la ocasión para pedirle perdón por todas las veces que le "habla mal".