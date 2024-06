Las emociones están a flor de piel en 'Supervivientes'. Ya son muchas semanas alejados de sus familias y los concursantes aprovechan la experiencia para reflexionar sobre sus vidas y poner en valor a los que tienen cerca.

Un martes más, 'Tierra de Nadie' ha sometido a uno de sus concursantes al puente de las emociones. En este caso la elegida ha sido Aurah, que se ha abierto en canal hablando de algunos de los momentos más duros de su vida, en el que ha querido destacar la maternidad y la enfermedad de su hijo.

"Ser madre y no poder serlo como debería haberlo sido. Estar un año en un hospital viendo cosas muy fuertes a mi primer y único hijo es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida. Un año entero sin salir. Mi hijo vio la luz del sol cuando salimos al año del hospital: un gato, un perro, un coche. Ese es el dolor más grande que he sentido en mi vida, el pensar que no lo iba a volver a ver por una sepsis."

"Eso es lo que más me ha dolido en mi vida… El saber que a lo mejor mi hijo no saldría de una operación, de otra, o no saber cuándo vas a salir del hospital es lo peor que te pueden hacer cuando eres una madre y encima primeriza. Hay muchísimas madres que están así", ha señalado.

"Quiero que sepan que hay que luchar y aunque no veas la luz, seguir adelante día tras día apoyando a tu hijo hasta que veas la luz. La hay y te das cuenta de que un año de mierda, fue un año en el que pensaste en el que te ibas a morir, pero saliste y veo a mi hijo ahora y digo 'sí, lo pude hacer, pude ser una pedazo de madre'."

"Estar en el hospital día y noche con mi familia y mi hijo hoy se ríe y es precioso y lo amo más que a nada en esta vida y me da igual haber perdido un año de mi vida en ese hospital para que mi hijo esté en casa feliz y contento", ha terminado diciendo.

Una confesión que provocó que rompiera a llorar y que incluso llegó a emocionar mucho a Laura Madrueño. A medida que escuchaba el relato, la presentadora no ha podido evitar emocionarse.

"¡Qué orgullo debe sentir tu hijo, tu familia y toda España de lo que estás compartiendo ahora mismo con nosotros!", le ha dicho aún con lágrimas en los ojos. "Lo echo mucho de menos. Echo mucho de menos a mi familia, quiero abrazarle, olerlo…. Contarle un cuento por la noche", ha concluido mientras Laura Madrueño pedía un momento para que ambas pudieran recomponerse.