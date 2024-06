Marta Riesco ha roto su silencio. Cuando se ha cumplido más de un año de su polémico despido de Telecinco, la periodista ha vuelto a la televisión de la mano de 'Ni que fuéramos con una entrevista de más de 3 horas en la que ha hablado sin tapujos de Antonio David, su relación y su última etapa en la cadena.

La reportera ha detallado punto por punto lo que pasó en la productora de Ana Rosa Quintana a raíz de que se hiciera pública su relación con Antonio David Flores y las encerronas que le hacían para que hablara sobre ello.

"Yo discutía y decía ‘no quiero hacer esto’ y me decían que lo tenía que hacer porque me debía a ese programa. ¿En qué momento se les fue tanto la pinza? Me hicieron una emboscada que lo flipas. ¿Quién aguanta eso? Ahora hubiese preferido que me echaran. Tenía que haber dicho ‘me voy’ como hizo Alexia Rivas. A mí me pudo el pensar que si continuaba el juego iba a poder seguir trabajando. Y perdí de una manera vergonzosa y repugnante", explicó.

La periodista está cansada y ha decidido señalar el daño que le hicieron sus compañeros de ‘El programa de AR’ y más concretamente Joaquín Prat, Alessandro Lequio y Miguel Ángel Nicolás. "Yo no entendía la inquina de Joaquín Prat hacia mí porque yo con él me había llevado super bien, había compartido fiestas, cachondeo y no entendí qué le pasó para tener un odio hacia mí que era inexplicable."

"Un día me dijeron ‘tienes que entrar en directo’ y de repente Joaquín Prat me dijo: ‘¿qué pasa, que no te funcionan las neuronas?’. Y yo decía: ‘pero ¿qué esto lo está diciendo en directo y nadie le está diciendo que me hable con más respeto?", desveló.

"Lequio estaba loco perdido diciéndome de todo. La gente haciendo gracias que yo decía, pero ‘¿esto cuando para?’. Un programa que se suponía que somos blancos y yo pensaba ‘¿dónde está aquí el color blanco?'", reveló. "Y luego Lequio nivel de decirme si llevaba el chirri depilado en una publicidad delante de Joaquín. Y yo: ‘¿perdona?’. Y me decía: ‘es que yo solo me acuesto con chicas que no lo tienen depilado. ¿Verdad Joaquín?’ Y la gente se callaba."