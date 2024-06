Un año y medio después de su ruptura con Antonio David y de su traumático despido de Telecinco, Marta Riesco ha decidido romper su silencio. La periodista ha querido volver a la televisión y ha decidido que el mejor sitio para hacerlo no era otro que 'Ni que fuéramos'.

Después de los numerosos enfrentamientos que la reportera tuvo con el antiguo 'Sálvame', decidió que era el mejor sitio para hablar de su relación con el exguardia civil. En una entrevista que duró tres horas, Marta Riesco desveló sus comienzos con Antonio David y como fue su noviazgo, el cual calificó de "tóxico y enfermizo".

"Lo conozco hace diez años y a mí me gustaba desde que salía en 'Crónicas Marcianas'. Un día mi madre me dijo que le acompañase a un centro comercial y en uno de los pasillos lo vi. Cruzamos las miradas y yo sentí un flechazo. Estuve pensando en él muchos días y lo busqué en Twitter. Él me dijo: '¡Hola, ¿eres la chica de Ikea? Y ahí empezó la conversación", explicó sobre cómo se conocieron.

"Después me hacéis una prueba en 'Sálvame' y él está en 'MHYV'. Ahí lo volví a ver por los pasillos. Pasa otros 2 años hasta que me contrata Ana Rosa. Los primeros años no está en Telecinco y entra en 'GH VIP'."

"Cuando entró yo me quedo en plan ostras le voy a volver a ver, pero en ‘GH VIP’ me cayó muy mal, no me gustó como actuaba, le vi llorar todo el rato y me quitó todo el platonismo que tenía. Y luego un día desde ‘El programa de AR’ me piden que intente entrevistar a Antonio David porque como soy un poco roneanta... y a partir de ahí volvemos a tener relación y nos empezamos a seguir en Instagram", desveló.

"Una noche acabamos los dos en la misma fiesta donde se grabaron las imágenes que luego salieron en el ‘Deluxe’. Ahí yo le pregunté si sabía quién era y me dijo que era la chica de Ikea y yo me enamoré. Pero no pasó nada, se fue. Y a partir de ahí empezamos a hablar de otra manera y me di cuenta de que había un interés grande en conocernos, empezamos a vernos sin que lo supiera nadie."

Cómo fue su relación

La periodista ha hecho un repaso sobre una relación que la mayoría del tiempo fue en secreto. El excolaborador seguía con Olga Moreno y opto por esconder a Marta Riesco a ojos de todos.

"Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, ojalá nunca nos hubiéramos cruzado. Yo me enamoré de una persona que no estuvo a la altura, que me dejó sola en los peores momentos y que me hizo daño. Me podía haber ayudado, me podía haber protegido o haber hecho que no perdiese lo que más quería en la vida que era el trabajo", confesó.

"Ya he pagado un precio muy alto por esta relación y necesito que la gente pase página porque he hecho muchas cosas pero no lo suficientemente grave para decir que no hay solución. He sido altiva, he sido condescendiente, creída pero estaba rota. No es justo que yo no pueda volver a trabajar", aseguró entre lágrimas. "Yo he pasado página con Antonio David y me he perdonado cada decisión mala que tomé. Era una relación tóxica, enfermiza".