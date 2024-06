'Ni que fuéramos' llevaba varios días anunciando un gran bombazo para su esperado regreso a la televisión este lunes 3 de junio en TEN TV. El programa anunció una segunda oportunidad de un polémico rostros televisivo que para sorpresa de todos, incluidos los propios colaboradores, era una excompañera con la que no han tenido muy buena relación.

El nombre de la persona no fue otro que Marta Riesco. La exreportera de Telecinco volverá a la televisión de la mano de algunos de sus enemigos en un encuentro en que se espera que hable a lo largo de las tres horas de entrevista en la que los responsables del programa ya han avanzado que llega a romperse en hasta cuatro ocasiones.

A través de las redes sociales y de Canal Quickie se han ido compartiendo pinceladas de lo que se podrá ver esta tarde, a partir de las 15:45 horas, de la dura y larga entrevista de Marta Riesco.

Las reacciones no se han hecho esperar. La primera llegó por parte de los colaboradores del programa con los que la reportera tuvo varios encontronazos durante su etapa en Telecinco.

La relación de Marta Riesco con Antonio David Flores coincidió con la emisión del documental de Rocío Carrasco. Por ese motivo, la reacción de la hija de Rocío Jurado era una de las más esperadas y cuando le preguntaron, no dudó en responder.

“Lo he visto, lo he visto. Estoy al tanto de todo porque los amo con la fuerza de los mares y lo sé todo”, espeta. “No tengo ni idea. A mí poco me va a sorprender ya”, añadió respondiendo a qué es lo que espera que cuente la reportera.