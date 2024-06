Los Mozos de Arousa ya han cumplido un año en 'Reacción en cadena'. Los gallegos continúan imparables en el concurso de Telecinco en el que ya acumulan un bote que supera el millón y medio de euros. Como no dejan de ganar victorias, se espera que su premio sea mucho mayor.

Los gallegos han hablado en más de una ocasión en lo que les gustaría gastar el dinero del premio. La asociación 'Arousa Moza' es el principal objetivo de los de Vilanova, pero, como ya han contado en alguna que otra ocasión, ya han ido gastando algunos pellizcos en caprichos, sobre todo viajes.

Cuando su paso por 'Reacción en cadena' llegue a su fin, los Mozos de Arousa tendrán que repartir el premio entre cuatro. Algo que ya tienen asumido y sobre lo que se han pronunciado en una de sus últimas entrevistas.

Los Mozos de Arousa cuentan con la llamada de Hacienda, pero en su caso, las condiciones del concurso provocarán que el dinero que tendrán que pagar será todavía mayor al que se suele dar en los concurso de televisión.

"El problema es que el premio se recibe de una sola vez, por lo que pasamos al tramo más alto de Hacienda. No es lo mismo que si fuese un pago fraccionado, programa a programa. Pero es algo que sabemos desde el principio. Ahí vez 1.800.000 euros, pero eso al final lo tenemos que repartir entre nosotros y luego lo que se lleva Hacienda. Ya contamos con ello, entonces siempre que se usen bien. Pues son para servicios públicos. No nos duele tanto porque ya no contábamos con ello”, explicó Borjamina.

"Cada vez que vamos a Galicia, en el tren vamos calculando lo que conseguimos en limpio. Estamos acumulando ya bastante dinero y vamos viendo en qué podemos utilizarlo", añadió Raúl. "A mí me parece bien. Todos tenemos que contribuir. Al final, los que más ganamos, como es nuestro caso ahora mismo, pues más tenemos que aportar”, confesó Bruno.

Cabe recordar que en Galicia, Hacienda se lleva un 47% de los premios superiores a 30.000 euros.