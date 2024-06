El formato spin-off de Sálvame llevaba días cebando la emisión de una entrevista con Marta Riesco, la exreportera de 'El programa de AR' y expareja de Antonio David Flores, que en otros tiempos había sido enemiga acérrima del programa que emitía La Fábrica de la Tele en Telecinco .

La vuelta de Kiko Hernández, pero sobre todo las confesiones de la periodista eran su gran reclamo para el día en que 'Ni que fuéramos Shhh' ha comenzado a verse a través de la TDT a nivel nacional, al margen de su visionado por streaming e internet.

"No mereciáis ese final y yo tampoco"

¿Por qué das esta entrevista?, ¿por qué nos has elegido para contar tu historia?. A lo largo de los cebos que el espacio ha ido emitiendo previamente a la entrevista, se deja claro que Marta iba a responder a todo, y ella misma justifica su presencia en exclusiva en el Canal Quickie: "Sinceramente, porque creo que habéis vivido una situación muy similar a la mía, habéis sido injustamente tratados en el final de vuestra trayectoria en 'Sálvame', esa cadena os debía mucho, os sigue debiendo mucho porque habéis hecho feliz a mucha gente, no merecíais ese final y yo tampoco" explica la periodista.

Había muchos frentes que abordar, tanto a nivel profesional como personal, y la Riesco no ha evitado ninguno. Ya advirtió que no ha cobrado nada por esta entrevista, como así confirmó también David Valldeperas, el director del magacín, pero "ha pasado un año y creo que es el momento de hablar, estoy muchísimo más tranquila, veo las cosas con perspectivas y necesito que la gente sepa lo que verdaderamente pasó conmigo, las cosas que no vieron y lo que ha ocurrido después de mi despido. Quiero que sepan quién es realmente Marta Riesco, que no tiene nada que ver con la imagen que se dibujó en ese tiempo", adelantaba.

El contexto de la polémica

Cabe recordar que Marta Riesco trabajaba en 'El programa de Ana Rosa' como reportera en el momento en el que salió a la luz su relación con Antonio David Flores. Un noviazgo que se destapaba en un momento bastante difícil para el padre de Rocío Flores, dado que él también había sido despedido de 'Sálvame' y de la productora en la que trabajaba, la extinta la Fábrica de la Tele, tras la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

En aquel momento, Riesco se convirtió en el blanco de los ataques de programas como 'Sálvame', donde están algunos de los colaboradores del programa en el que ahora lo ha contado todo.Tras el 'Programa de Ana Rosa', Riesco pasó a trabajar en 'Fiesta', también como reportera. No obstante, el pasado año, a través de un comunicado, anunciaba que había sido despedida de forma repentina.

Tras perder el trabajo, a las pocas semanas Riesco sufrió otro varapalo personal y su relación con Antonio David, que ella había defendido a capa y espada pese a todas las críticas, también llegaba a su fin.

Con estos antecedentes, llegaba la entrevista más esperada de la televisión, el día en el que los excolaboradores de 'Sálvame' se estrenaban en el canal Ten. Y estos han sido algunos de los titulares que ha dejado Marta Riesco durante la emisión del programa:

Su despido y el trato de sus compañeros

"Creo que la televisión fue profundamente injusta conmigo la televisión. Evidentemente, yo cometí muchísimos errores. No supe gestionar lo que significaba estar delante. Todo el mundo también se aprovechó de eso. Se tuvo poco cuidado y empatía hacia mí. Así que sí, creo que se me maltrató ".

". "No sabía como actuar, no me reconocía a mí misma ni ante el espejo ni la forma que tenía de hablar. Me quitaron lo mejor que tenía yo, que era mi simpatía y mi optimismo".

ni ante el espejo ni la forma que tenía de hablar. Me quitaron lo mejor que tenía yo, que era mi simpatía y mi optimismo". "Yo mostraba frente a la cámara una personalidad pero, cuando los focos se apagaban, me iba a los baños a vomitar . Tomaba pastillas para controlar los nervios , no dormía, lloraba todo el rato, no me quería levantar de la cama".

, no dormía, lloraba todo el rato, no me quería levantar de la cama". "Cuidar, cuidaron a Patricia Pardo y a Christian Gálvez . A mí me reventaron, me expusieron al 100%".

. A mí me reventaron, me expusieron al 100%". Me soltaron ahí como si fuese en 'Gladiator' y que la gente me apedreara.

"Me falló la persona de la que estaba enamorada y me falló la gente con la que trabajaba. Miraron por su audiencia y les daba igual".

y me falló la gente con la que trabajaba. Miraron por su audiencia y les daba igual". "No entendí la inquina de Joaquín Prat hacia mí. Yo con él me había llevado superbién. No entendí qué le pasó para que tuviera un odio hacia mi inexplicable. Me decía: 'Marta, qué pasa, ¿qué no tienes neuronas o qué, no te funcionan las neuronas?'".

Su relación con Antonio David

"Empezamos a vernos sin que lo supiera absolutamente nadie. Su relación con Olga era de cara a la galería, de cara a la intimidad ya no eran pareja".

de cara a la intimidad ya no eran pareja". " Ella estaba enamorada de él, (...), y a él le venía muy bien porque era una persona que cuidaba a sus hijos y no le daba problemas".

porque era una persona que cuidaba a sus hijos y no le daba problemas". "Yo lloraba cada día y le pedía que dejara públicamente la relación con ella porque yo tenía mucho miedo a que me pillaran. Esto era el motivo de los enfados diarios, porque él me decía que su familia tenía que asimilar las cosas, teníamos que ir poco a poco".

La docuserie de Rocío Carrasco

"Sentí que tenía que estar al lado de él y así lo hice. Podía haberme alejado, separado pero no soy de ese tipo de mujer"

y así lo hice. Podía haberme alejado, separado pero no soy de ese tipo de mujer" En un momento determinado, me dejó él a mí tras la emisión del primer capítulo y me dijo que no volviera a buscarlo más porque me iba a joder la vida. Ese audio lo escuchó también Patricia Pardo".

y me dijo que no volviera a buscarlo más porque me iba a joder la vida. Ese audio lo escuchó también Patricia Pardo". "Mi sorpresa venía cuando yo estaba viendo a esa señora (se refiere a Olga Moreno, participando en 'Supervivientes'), que estaba diciendo '¡mi marío, mi marío!', cuando yo sabía que Antonio David le había comunicado la separación. No entendí nada, ni a él ni a ella".

La entrevista se estructuró con la difusión de fragmentos, y en cada intervalo, los colaboradores se dedicabana a verificar o cuestionar las palabras de Riesco. Antes, el director del programa explicaba cómo se gestó la exclusiva: “Nosotros no la buscamos. Se pone en contacto ella con nosotros a través de una amiga suya, hará como dos semanas”, explica el David Valldeperas.

Esta exclusiva de tres horas ha sido lo más comentado en X durante la tarde de este lunes. El programa de Fabricantes Studio se ha convertido en tendencia en redes sociales, donde se han vertido miles de comentarios de todo tipo por parte de usuarios y espectadores, incluidos los chascarrillos que se han generado a raíz de las declaraciones de Marta Riesco, entre ellos un extracto en vídeo, diciendo: "¿Qué es lo que había hecho?, ¿había matado a alguna persona?, ¿había puesto alguna bomba?, ¿soy una narca?". El tuitero que compartió esta frase, la comentaba así: "Señoras, señores..., Marta Riesco nos ha dado un meme" .